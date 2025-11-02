Вооруженные силы России сорвали попытку украинских подразделений прорваться к реке Оскол южнее Купянска-Узлового. Об этом сообщили в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства, штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожать окруженную группировку противника в районе Купянска. Попытка украинских формирований вырваться из кольца была пресечена, в результате противник понес потери в живой силе и технике. Уничтожены 14 боевиков 43-й механизированной бригады ВСУ, три пикапа и два квадроцикла.

Кроме того, российские войска отразили три атаки подразделений 151-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Благодатовки, Великой Шапковки и Нечволодовки Харьковской области. Потери противника составили до 20 военнослужащих и бронеавтомобиль «Джура».

Также, по данным Минобороны, удалось пресечь попытку прорыва боевиков 425-го штурмового полка «Скала» на боевой бронированной машине в сторону Гришина в ДНР. Все участвовавшие в атаке украинские бойцы ликвидированы.

Оказавшиеся под Купянском боевики ВСУ попали в бедственное положение. Об этом на видео ранее заявил сдавшийся в плен украинский военный Алексей Виндер.