Пленный военный ВСУ признал бедственное положение под Купянском

Оказавшиеся под Купянском боевики ВСУ попали в бедственное положение. Об этом на видео заявил сдавшийся в плен украинский военный Алексей Виндер, сообщило РИА «Новости» .

Солдат отметил, что ВС России полностью взяли под контроль переправу через реку. По его словам, в городе тоже много российских военных.

«Там невозможно было сидеть уже, а так хоть шанс появился на жизнь», — подчеркнул пленный.

Он рассказал, что командование приказало боевикам удерживать занятую постройку.

«Нам говорили, что на сутки едем. Мы просидели там три-четыре дня и поняли, что нас оставили без провизии и боекомплекта», — добавил Виндер.

Пленный также поблагодарил российских бойцов за то, что они сдержали слово и сохранили жизни сдавшимся солдатам ВСУ.

Ранее в плен ВС России сдались украинские боевики инженерного батальона 57-й мотопехотной бригады. Эти военные ВСУ минировали здания в Харьковской области при отступлении сослуживцев.