Российские военные пресекли попытку высадки еще одной группы украинского десанта под Красноармейском (украинское название — Покровск). Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, подразделения Главного управления разведки Украины вновь предприняли попытку высадить десант в этом районе, однако она закончилась неудачей — группа была атакована, есть погибшие и раненые.

Согласно сегодняшней сводке Минобороны России о проведении спецоперации, в Красноармейске штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных подразделений ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны. Завершается зачистка населенных пунктов Гнатовка и Рог, а также выбивание украинских сил из укрепленного опорного пункта на юго-востоке города.

Всего за сутки отражено девять атак противника, пресечена попытка прорыва боевиков 425-го штурмового полка «Скала» в направлении населенного пункта Гришино. Всех участников вылазки ликвидировали.

Кроме того, армия России сорвала попытку украинских подразделений прорваться к реке Оскол южнее Купянска-Узлового.