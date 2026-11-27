Российские военные в течение дня поразили три локомотива на территории Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Локомотивы применяли для перевозки грузов военного назначения по железной дороге. Удары по ним нанесли близ городов Першотравенск и Каменское, а также у села Морозовского.

Кроме того, российские беспилотники атаковали в Черном море к юго-западу от Одессы сухогруз, доставлявшее товары двойного назначения в интересах ВСУ.

Ранее Минобороны сообщило, что за прошедшую неделю армия России нанесла два массированных и 12 групповых ударов по ВПК и инфраструктуре Украины. Целями стали предприятия, задействованные в производстве крылатых ракет, беспилотников и других вооружений, логистические центры, военные аэродромы, склады с боеприпасами и прочие объекты.