ВС России поразили энергетические объекты, снабжающие ВПК Украины

Вооруженные силы России за сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе специальной военной операции по состоянию на 10 января 2026 года.

По данным ведомства, поражение было нанесено с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Под удары также попали хранилища горючего, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

В Минобороны России также сообщили, что средства противовоздушной обороны за отчетный период уничтожили управляемую ракету большой дальности «Нептун», а также 70 беспилотников самолетного типа.

Накануне ведомство отчиталось об установлении контроля над населенным пунктом Зеленое в Запорожской области.