Российские войска освободили населенный пункт Зеленое в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Восток“ освободили населенный пункт Зеленое Запорожской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

С 3 по 9 января армия России нанесла массированные удары, поразив множество целей. Среди них предприятия военной промышленности, объекты энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, задействованные ВСУ, склады боеприпасов и горючего, цеха по производству и хранению дронов, центры подготовки операторов беспилотников, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Минувшей ночью российская армия нанесла удар «Орешником» по целям на территории Украины. Этот удар стал ответом на теракт, совершенный ВСУ против резиденции президента Владимира Путина в Новгородской области, сообщило Министерство обороны. Цели удара достигнуты.