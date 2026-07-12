ВС России поразили энергетические и транспортные объекты ВСУ
Минобороны: ВС России поразили энергетические и транспортные объекты ВСУ
Вооруженные силы России за прошедшие сутки поразили на территории Украины ряд объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, военные склады и предприятия. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в ежедневной сводке.
Удары нанесли также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах. По целям отработали оперативно-тактическая авиация, расчеты ударных БПЛА, ракетные войска и артиллерия.
Среди пораженных объектов — портовая инфраструктура и суда, используемые для перевозки военных грузов, в Одессе и Черноморске. Кроме того, уничтожили склад беспилотников в Черниговской области и газораспределительную станцию ВСУ в Краматорске.