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ВС России поразили энергетические и транспортные объекты ВСУ

Минобороны: ВС России поразили энергетические и транспортные объекты ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы России за прошедшие сутки поразили на территории Украины ряд объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, военные склады и предприятия. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в ежедневной сводке.

Удары нанесли также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах. По целям отработали оперативно-тактическая авиация, расчеты ударных БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

Среди пораженных объектов — портовая инфраструктура и суда, используемые для перевозки военных грузов, в Одессе и Черноморске. Кроме того, уничтожили склад беспилотников в Черниговской области и газораспределительную станцию ВСУ в Краматорске.