ВС России уничтожили «Геранями» склад беспилотников ВСУ в Черниговской области

Вооруженные силы России уничтожили склад вооружений украинской армии в селе Кучиновке Сновского района Черниговской области ударными беспилотниками «Герань». Об этом сообщило Минобороны .

На складе противник хранил БПЛА и их компоненты.

Ранее российские военные высокоточным оружием большой дальности наземного базирования ударили по предприятиям украинской военной промышленности в Киеве, Одессе, Черноморске и Измаиле. Они поразили заводы по производству беспилотных летательных аппаратов и порты.

В Минобороны заявили, что Вооруженные силы России способны гарантированно поражать цели в любой точке Украины.