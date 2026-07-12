ВС России поразили портовую инфраструктуру и суда в Одессе и Черноморске

Минобороны: ВС России поразили порты в Одессе и Черноморске

Ночью российские военные поразили в Одессе и Черноморске порты, используемые для перевозки грузов военного назначения и ГСМ. Об этом сообщило Минобороны в «Максе» .

При помощи ударных БПЛА и высокоточного оружия большой дальности, запущенного с самолетов, ВС России ударили по объектам портовой инфраструктуры, морским судам и парому, которые перевозили оружие и другие грузы для ВСУ.

Накануне российские военные также поразили цели в портах «Черноморск», «Южный» и «Измаил». Также атаковали промышленные предприятия «Аэродрон» и ЧАО «Фанплит» в Киеве.

В Минобороны заявили, что высокоточное оружие, применяемое российской армией, гарантированно преодолевает любые средства ПВО, которые Запад передал Киеву.