ВС России атаковали пять резервуаров с ГСМ в украинском порту «Одесса»

Российские военные поразили пять резервуаров с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в украинском порту «Одесса». ГСМ были предназначены для нужд ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В порту „Одесса“ поражены пять резервуаров с ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ», — заявили в ведомстве.

Еще российские бойцы уничтожили объекты инфраструктуры в портах «Одесса» и «Южный» Одесской области, которые ВСУ использовали для разгрузки и хранения грузов оборонного назначения. Также поражены сухогруз на переходе морем в порт «Черноморск», доставляющий грузы для противника, и быстроходный катер спецопераций ВСУ недалеко от острова Змеиный.

В Минобороны отметили, что российские военные продолжают наносить удары по украинским судам, задействованным в военных операциях противника. В ведомстве подчеркнули, что «ракет и „Гераней“ хватит на всех».