ВС России поразили объекты ТЭК, используемые ВСУ

Российские военные за минувшие сутки нанесли поражение используемым ВСУ объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что при ударе задействовали ракетные войска, ударные беспилотные летательные аппараты, артиллерию и оперативно-тактическую авиацию.

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 147 районах», — заявили в Минобороны.

Ранее стало известно, что военные поразили в украинском порту «Одесса» пять резервуаров с горюче-смазочными материалами для нужд ВСУ.

Также бойцы уничтожили быстроходный катер боевиков недалеко от острова Змеиный, сухогруз на рейде неподалеку от порта «Черноморск» и объекты инфраструктуры в портах «Южный» и «Одесса».