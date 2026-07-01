ВС России поразили 5 безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
Российские военные поразили пять безэкипажных катеров ВСУ в северо-восточной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны.
Ведомство опубликовало видеозапись с кадрами уничтожения техники украинских бойцов.
Поражение наносили ПТРК «Корнет», БМП-2 с боевым модулем «Бережок», барражирующим боеприпасом «Ланцет», самоходным противотанковым ракетным комплексом «Хризантема-С» и расчетами тактической огневой группы, отметило РИА «Новости».
Кроме того, российские военные нанесли удары по цеху, в котором ВСУ производят двигатели для крылатых ракет «Нептун», а также по складам горючего и объектам топливно-энергетического и транспортного сектора.
Ранее Минобороны сообщило, что бойцы ВС России атаковали термобарическими снарядами опорный пункт украинских военных на Краснолиманском направлении. Удар нанесли подразделения группировки войск «Запад».