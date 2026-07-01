ВС России поразили цех ВСУ по производству двигателей для ракет «Нептун»

Российские войска ударили по цеху, в котором ВСУ производят двигатели для крылатых ракет «Нептун». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение <…> цеху по производству двигателей для крылатых ракет „Нептун“ и месту их хранения», — заявили в ведомстве.

Российские войска поразили объекты топливно-энергетического и транспортного сектора, склады горючего, логистический узел, которым пользовались ВСУ. Ударили по площадкам подготовки и запуска БПЛА дальнего действия и временным базам с украинскими военными и иностранными наемниками в 148 районах.

Средства ПВО уничтожили семь управляемых авиационных бомб и одну ракету большой дальности. Также ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО: Копани в Запорожской области и Украинское — в Харьковской.