Российские военные расчета ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удар термобарическими снарядами по опорному пункту ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны .

«Подразделения группировки войск „Запад“ уничтожают живую силу, технику и укрепления ВСУ, продолжая продвижение на Краснолиманском направлении», — заявили в ведомстве.

Также операторы FPV-перехватчиков сбили несколько украинских гексакоптеров R-18. Накануне бойцы группировки войск «Юг» сорвали попытку контратаки Вооруженных сил Украины на Константиновском направлении, ликвидировав 10 боевиков и экипажи бронемашин.

За прошедшие шесть месяцев российские военные освободили 128 населенных пунктов. Большинство из них находятся на территории Донецкой Народной Республики и Харьковской области.

Так, во вторник Минобороны сообщило, что ВС России взяли под контроль населенные пункты Малиновка в ДНР, Лесное и Ровное в Запорожской области.