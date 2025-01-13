Группировка Вооруженных сил Украины лишилась контроля над дорогой в районе Димитрова (украинское название — Мирноград) из Красноармейска в Константиновку. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об этом в эфире телеканала «Звезда» .

По его словам, после освобождения села Шевченко российские подразделения устремились в направлении Удачного и Котлина с одной стороны и Димитрова — с другой. Кимаковский сообщил о взятии одной из транспортных артерий.

«Со стороны Мирнограда — там уже фактически идет разговор о том, что перерезали трассу Красноармейск — Константиновка», — сказал он.

Ранее источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что российские войска перерезали дорогу из Димитрова в Константиновку в районе Малиновки. По его словам, это плохо скажется на логистике ВСУ.

Глава ДНР Денис Пушилин объявил, что войска приблизились к западной границе республики. Под контроль России также перешло Песчаное, а в Часовом Яре военные закрепились на огнеупорном заводе.