Российские войска приблизились к западной границе ДНР

Пушилин: ВС России осталось преодолеть семь километров до западной границы ДНР

Фото: РИА «Новости»

До западной границы ДНР российским войскам осталось преодолеть примерно семь километров. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава республики Денис Пушилин.

«Но эта цифра примерная, потому что линия фронта меняется и это находится вне населенных пунктов», — уточнил чиновник.

Пушилин добавил, что подразделения армии России продолжают двигаться вперед.

Российские бойцы ранее взяли под контроль Янтарное, Калиново и Шевченко, а также зашли на окраины Ясеневого, которое расположено к северо-западу от освобожденного Курахова.

Жители последнего рассказали, что солдаты ВСУ угрожали им и называли ждунами, потому что люди рассчитывали на помощь армии России. Кроме того, украинские военные стреляли по мирным гражданам, когда они ходили за водой. Сейчас жителей Курахова эвакуируют.

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