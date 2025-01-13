Российские войска приблизились к западной границе ДНР

До западной границы ДНР российским войскам осталось преодолеть примерно семь километров. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава республики Денис Пушилин.

«Но эта цифра примерная, потому что линия фронта меняется и это находится вне населенных пунктов», — уточнил чиновник.

Пушилин добавил, что подразделения армии России продолжают двигаться вперед.

Российские бойцы ранее взяли под контроль Янтарное, Калиново и Шевченко, а также зашли на окраины Ясеневого, которое расположено к северо-западу от освобожденного Курахова.

Жители последнего рассказали, что солдаты ВСУ угрожали им и называли ждунами, потому что люди рассчитывали на помощь армии России. Кроме того, украинские военные стреляли по мирным гражданам, когда они ходили за водой. Сейчас жителей Курахова эвакуируют.