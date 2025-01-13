Песчаное в ДНР перешло под контроль России

Российские военные освободили населенный пункт Песчаное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки российских войск „Центр“ освободили населенный пункт Песчаное в ДНР», — заявили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что ВСУ лишились в зоне действия группировки более 615 человек личного состава за сутки.

Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что российским войскам осталось пройти примерно семь километров до западной границы республики. Он подчеркивал, что подразделения армии России продолжают двигаться вперед.

Российские бойцы ранее взяли под контроль Калиново, Янтарное и Шевченко, а также зашли на окраины Ясеневого на северо-западе от освобожденного Курахова.

Также ВС России перерезали трассу Димитров — Константиновка в ДНР и нарушили логистику националистов в этом районе.