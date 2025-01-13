Российские военные перерезали трассу из Димитрова в Константиновку в ДНР и нарушили логистику ВСУ в этом районе. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Перерезали трассу из Димитрова в Константиновку в районе Малиновки», — заявил источник.

По его данным, на этом участке фронта оперативная ситуация сильно влияет на логистику украинских боевиков в Димитрове и окрестностях. Также это негативно скажется на ситуации в Красноармейске в обозримом будущем.

Днём ранее Минобороны заявило об освобождении населенного пункта Янтарное в ДНР. Российские военные нанесли огневое поражение формированиям нескольким украинским бригадам, ВСУ лишились до 250 человек живой силы, четырех автомобилей, четырех бронированных машин «Козак» и двух складов боеприпасов.

Также ВС России освободили населенный пункт Шевченко в ДНР.