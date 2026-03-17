Российские войска взяли под контроль село Сопыч в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Сопычь Сумской области», — заявили в ведомстве.

Также благодаря решительным действиям подразделений «Южной» группировки войск населенный пункт Каленики в ДНР перешел под контроль ВС России.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что подвиги российской армии приближают победу в спецоперации. Бойцы ВС России каждый день продвигаются вперед и демонстрируют свой боевой дух.

До этого Пушилин сообщил, что российская армия приблизилась к охвату Славянско-Краматорской агломерации. Бойцы взяли под контроль село Голубовка, продолжили наступать на Краснолиманском и Славянском направлениях.