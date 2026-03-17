Глава ДНР Пушилин выразил уверенность в скорой победе России в СВО

Стойкость жителей Донбасса и подвиги российской армии приближают победу в спецоперации. Об этом ТАСС заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, в Донбассе уже ощущают приближение триумфа России.

«Победа не за горами, мы это чувствуем», — подчеркнул он.

Пушилин добавил, что российские военные каждый день продвигаются в зоне СВО и демонстрируют свой боевой дух.

Ранее глава республики подтвердил, что ВС России приблизились к охвату Славянско-Краматорской агломерации. Войска освободили село Голубовка и продолжили наступать сразу на нескольких участках: на Краснолиманском и Славянском направлениях.

Российская армия после взятия под контроль поселков Дробышево и Яровой продвинулась в сторону Славянска и Краматорска. В Красном Лимане продолжились городские бои. Также бойцы активно выбивают ВСУ из опорных пунктов в районе Коровьего Яра и Александровки. После освобождения этих поселков военные смогут существенно приблизиться к Славянску.