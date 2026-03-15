Пушилин рассказал о подступах ВС России к Славянску и Краматорску

Российские военные приблизились к охвату Славянско-Краматорской агломерации после освобождения Голубовки в ДНР. Об этом глава республики Денис Пушилин сообщил в телеграм-канале .

Пушилин рассказал, что продвижение продолжилось сразу на нескольких участках. На Краснолиманском направлении после освобождения Дробышево и Яровой российские подразделения начали движение в сторону Славянска и Краматорска, а в самом Красном Лимане продолжились городские бои.

«На славянском направлении подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Голубовка, и после этого приближается охват Славянско-Краматорской агломерации», — сказал Пушилин.

Он также добавил, что бои развернулись в районе Коровьего Яра и Александровки, которую он назвал воротами к освобождению Славянска.

Минобороны России сообщило об освобождении Голубовки 9 марта. Кроме того, российские военные атаковали позиции украинских формирований в районах Дружковки, Краматорска и Константиновки.