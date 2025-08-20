Российские военные освободили населенные пункты Сухецкое и Панковку в ДНР. Также армия взяла под контроль Новогеоргиевку в Днепропетровской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате наступательных действий освободили населенный пункт Новогеоргиевка Днепропетровской области», — отметили в ведомстве.

Войска группировки «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Сухецкое и Панковку в ДНР.

В середине августа подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Александроград в ДНР. Также российские войска стали окружать Купянск в Харьковской области, чтобы освободить город. Как уточнил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев, прямая атака невозможна из-за укреплений ВСУ.