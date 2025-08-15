Российские военные освободили Александроград в ДНР

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Александроград в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село находится на границе с Днепропетровской областью Украины южнее освобожденной накануне Искры. Таким образом, российские военные вышли к государственной границе еще на одном участке фронта.

За прошедшую неделю подразделения группировки освободили два населенных пункта. Потери противника на их участке фронта составили свыше 1760 военнослужащих, два танка, 19 боевых бронированных машин, 57 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.

Всего за неделю российские военные взяли под контроль семь населенных пунктов, все они находятся в ДНР.