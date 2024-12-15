Сбитый у Херсона летчик ВСУ использовал западное оружие

Сбитый в субботу, 14 декабря, в Херсонской области самолет был вооружен западным оружием. Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Украины.
«Пилоты тактической авиации воздушных сил работают на пределе возможностей, используя имеющиеся средства поражения иностранного производства», — написали авторы сообщения.
Этот самолет уничтожили силы противовоздушной обороны Херсонской области. Он пытался наносить удары по левому берегу Днепра.
В украинском сообщении говорится, что самолет принадлежал к 299-й бригаде тактической авиации Воздушных сил Украины.
Ранее в Брянской области из-за атаки украинского дрона-камикадзе пострадал мирный житель. Его доставили в больницу.
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