Воздушные силы Украины: сбитый у Херсона летчик использовал вооружением Запада

Сбитый в субботу, 14 декабря, в Херсонской области самолет был вооружен западным оружием. Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Украины.

«Пилоты тактической авиации воздушных сил работают на пределе возможностей, используя имеющиеся средства поражения иностранного производства», — написали авторы сообщения.

Этот самолет уничтожили силы противовоздушной обороны Херсонской области. Он пытался наносить удары по левому берегу Днепра.

В украинском сообщении говорится, что самолет принадлежал к 299-й бригаде тактической авиации Воздушных сил Украины.

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