Средства противовоздушной обороны сбили самолет тактической авиации ВСУ, который пытался наносить удары по левому берегу Днепра. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

«Украинский борт пытался работать по левому берегу Днепра, проводить ракетные пуски и бомбометание», — отметили в пресс-службе.

В результате точной работы ПВО оба пилота украинского борта уничтожены.

В течение недели российские военные отбили три населенных пункта в Курской области у ВСУ — Новоивановку, Дарьино и Плехово. Российская артиллерия, БПЛА и авиация поразили технику шести механизированных, двух танковых, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также четырех бригад территориальной обороны и бригады морской пехоты.

Ранее в Сети появились кадры с последствиями штурма села Плехово, противника выбили из населенного пункта всего за три часа.