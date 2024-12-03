Телеканал «Звезда»: бойцы рассказали, как прибыли освобождать Петровку на трех БТР

По словам российских бойцов, они буквально залетели в Петровку на трех бронетранспортерах, когда освобождали населенный пункт от ВСУ. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

В освобождении Петровки участвовали военнослужащие группы «Центр». Экипаж каждого БТР включал по шесть десантников. Пока с помощью техники отвлекали внимание боевиков, российские бойцы занимали позиции у зданий.

В итоге населенный пункт смогли отбить. Российские бойцы нашли в подвалах прячущихся людей, которые ждали прихода освободителей. В одном из укрытий обнаружили сразу четверых. Они рассказали, что прятались, пока украинские военные грабили их дома.