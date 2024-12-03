Телеканал «Звезда»: бойцы рассказали, как прибыли освобождать Петровку на трех БТР

По словам российских бойцов, они буквально залетели в Петровку на трех бронетранспортерах, когда освобождали населенный пункт от ВСУ. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
В освобождении Петровки участвовали военнослужащие группы «Центр». Экипаж каждого БТР включал по шесть десантников. Пока с помощью техники отвлекали внимание боевиков, российские бойцы занимали позиции у зданий.
В итоге населенный пункт смогли отбить. Российские бойцы нашли в подвалах прячущихся людей, которые ждали прихода освободителей. В одном из укрытий обнаружили сразу четверых. Они рассказали, что прятались, пока украинские военные грабили их дома.
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