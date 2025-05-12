Российские военные освободили населенный пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Решительными действиями подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Котляровка Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

По состоянию переписи населения на 2001 год в Котляровке проживали 103 человека.

Несколько дней назад российские военные еще до начала объявленного президентом Владимиром Путиным перемирия на линии боевого соприкосновения взяли под контроль населенный пункт Троицкое в ДНР.

В середине апреля глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что российские войска продолжили продвижение в ДНР и направились в сторону Богатыря. Позднее глава республики уточнил, что бойцы улучшили свои позиции и продвинулись в трех населенных пунктах Южно-Донецкого направления.