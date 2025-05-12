ВС России освободили Котляровку в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Решительными действиями подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Котляровка Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.
По состоянию переписи населения на 2001 год в Котляровке проживали 103 человека.
Несколько дней назад российские военные еще до начала объявленного президентом Владимиром Путиным перемирия на линии боевого соприкосновения взяли под контроль населенный пункт Троицкое в ДНР.
В середине апреля глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что российские войска продолжили продвижение в ДНР и направились в сторону Богатыря. Позднее глава республики уточнил, что бойцы улучшили свои позиции и продвинулись в трех населенных пунктах Южно-Донецкого направления.
Фестиваль «Город танцует в парках» стартует в Королеве 17 мая
Спецпредставитель Трампа выразил надежду на скорую встречу Путина с Зеленским
Боксер из Чехова стал победителем чемпионата России
«Народный фронт» проинспектировал строительство ФАПов в регионах России
Второй и третий классы пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 15 мая
Зеленский придумал новое условие участия в переговорах с Россией в Стамбуле
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте