Минобороны: ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР

Российские военные до начала перемирия взяли под контроль населенный пункт Троицкое в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Военнослужащие Вооруженных сил до начала действия перемирия освободили населенный пункт Троицкое в Донецкой Народной Республике», — заявили в Минобороны.

В конце апреля президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие, приуроченное ко Дню Победы. Оно вступило в силу с 00:00 8 мая и продлится до 00:00 11 мая. ВС России на этом время прекратят все боевые действия, но будут готовы отразить любые атаки противника, если националисты нарушат режим прекращения огня, писали «Известия».

Глава киевского режима Владимир Зеленский предложение о перемирии отверг и намекнул на планы нанести удар по параду на Красной площади, где соберутся множество иностранных лидеров