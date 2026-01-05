Российские военные взяли под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий взяли под контроль населенный пункт Грабовское Сумской области», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что за неделю ВС России освободили пять населенных пунктов — Бондарное и Диброва в ДНР, Богуславку и Подолы в Харьковской области, а также Лукьяновское в Запорожской области.

До этого Воздушно-космические силы России сбили украинский истребитель Су-27. Минобороны заявляло о групповых ударах по территории республики, в том числе по Одесской области.

В зоне боевых действий уничтожили участницу боевого крыла «Правого сектора»* Лану Черногорскую, увлекавшаяся оккультизмом и живописью.

* Запрещенная в России террористическая организация.