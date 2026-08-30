Российские военные установили контроль над Великим Приколом и Садками в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Ранее Минобороны сообщало об освобождении города Рубежное и села Новоандреевка в Донецкой Народной Республике, а также Храповщины в Сумской области.

Также ударные беспилотники поразили в Киеве промышленное предприятие, складские помещения которого использовались для хранения взрывчатых веществ, добавили в Минобороны.

Речь идет о комбинате асбестоцементных изделий. На его территории хранились взрывчатые вещества в интересах научно-технической и инженерной компании «Умные боеприпасы».

А 27 августа военное ведомство сообщало, что российские группировки за неделю установили контроль над семью населенными пунктами в Сумской и Запорожской областях, а также в ДНР.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил причину начала специальной операции на Украине на примере из природы. Он вспомнил о поездке на Северный полюс и рассказал, как косатки съели двух белых медведей.