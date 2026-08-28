Минобороны: ВС России освободили семь населенных пунктов за неделю

Российские военные в течение недели освободили семь населенных пунктов в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Подразделения группировки войск «Север» освободили Перше Травня и Писаревку в Сумской области. Военнослужащие группировки «Центр» в ходе наступления взяли под контроль Анновку и Кучеров Яр в Донецкой Народной Республике.

Еще три населенных пункта заняли подразделения группировки «Восток». Военные освободили Долинку, Неженку и Шевченковское в Запорожской области, продолжив продвижение в глубину обороны противника.

Также в течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Анновка и Кучеров Яр Донецкой Народной Республики.

В Минобороны также отметили продвижение подразделений группировки «Восток» и действия российских войск на других направлениях специальной военной операции.