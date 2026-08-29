Путин на примере белых медведей и косаток объяснил причины начала СВО

Детям нужно рассказывать о пищевых цепочках в дикой природе, чтобы они понимали, что мире есть достаточно много хищников. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе общения с педагогами и студентами Московского государственного педагогического университета. Видео с кадрами беседы опубликовал кремлевский корреспондент «Вестей» Павел Зарубин .

В качестве примера глава государства привел белых медведей и косаток.

Беседа об этом зашла в ходе общения президента с учителем китайского языка из Белгородской области, который рассказал о своей поездке на Северный полюс и добавил, что видел там двух белых медведей.

«Представляете, там рядышком косатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. <… > Это такая пищевая цепочка. Об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему проводим специальную военную операцию», — заявил Путин.

В начале августа президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными и студентами в Новосибирске заявил о необходимости адаптации школьной программы, чтобы в ней учитывались современные реалии.

Глава государства добавил, что сейчас перед учителями стоит очень сложная задача — научить детей думать и привить им любовь к этому занятию.