Минобороны: Рубежное и Новоандреевка в ДНР перешли под контроль российских войск

Действующие в зоне проведения специальной военной операции российские войска освободили город Рубежное и село Новоандреевка в Донецкой Народной Республике, а также взяли под контроль село Храповщина в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что Рубежное и Новоандреевку освободили подразделения группировки войск «Центр», продолжившие наступление на позиции противника.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате решительных действий освободили населенные пункты Рубежное и Новоандреевка Донецкой Народной Республики», — заявили в пресс-службе.

Село Храповщина в Сумской области перешло под контроль группировки войск «Север», выбившей украинских боевиков из населенного пункта.

«Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Садки, Вакаловщина, Уланово и Кияница Сумской области», — рассказали в пресс-службе о продвижении «Севера».

В минувшую пятницу, 27 августа, Минобороны объявило, что действующие в зоне проведения специальной военной операции группировки российских войск за неделю взяли под контроль семь населенных пунктов в Сумской и Запорожской областях, а также в Донецкой Народной Республике.