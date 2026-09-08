ВС России освободили Долгенькое и Березники в Харьковской области

Российские военные установили контроль над населенными пунктами Долгенькое и Березники в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны .

В ведомстве уточнили, что села освободили силами подразделений группировки войск «Север». Внутреннее кольцо в Харьковской области продолжает сужаться, добавили в министерстве.

За минувшую неделю российские военные взяли под контроль 11 населенных пунктов. Бойцы освободили земли в Запорожской и Харьковской областях, а также в Донецкой Народной Республике.

Прошедшей ночью бойцы ВС России атаковали ряд военных объектов на территории Украины. В их числе несколько заводов, которые занимались производством и хранением БПЛА: ООО «Тримен-Украина», «Элемент ЮА» и другие организации.

Также под удар попали порт «Черноморск» в Одесской области с военными грузами для ВСУ и другие объекты ВПК Украины.