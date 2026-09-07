Разгром неонацистов продолжается, горят склады, тонут суда — ВСУ теряют связь с реальностью. Украинское командование нетривиальными методами пытается реанимировать боевой дух, привлекая сомнительных личностей к управлению войсками. ВС России планомерно продвигаются вглубь обороны ВСУ, освобождая села и города, расширяя серую зону на Украине. Что произошло в зоне СВО за неделю — в материале 360.ru.

Больше 10 сел перешли под контроль ВС РФ Российские войска продолжают свое освободительное движение, беря под контроль все больше населенных пунктов в зоне СВО. За последнюю неделю бойцы освободили 11 сел, деревень и поселков. Подразделения группировки «Восток» освободили село Червоная Криница в Запорожской области, продвинувшись в глубину обороны ВСУ. Бойцы «Днепра» взяли под контроль Новопавловку. «Северяне» выкурили ВСУ из населенного пункта Казачья Лопань в Харьковской области. Также под контроль группировки «Запад» перешел Святогорск.

Фото: РИА «Новости»

В середине недели российская армия за сутки освободила четыре населенных пункта — Василевку, Благодатное и Должанку в Харьковской области, а также Ижевку в ДНР. Ближе к концу недели российские штурмовики зашли в населенные пункты Никаноровка и Грузское в ДНР. Отработали бойцы группировок «Южная» и «Центр». В субботу стало известно, что российские военные из «Южной» установили контроль над Куртовкой в ДНР.

Российская армия на земле… В первую неделю осени российские войска продолжили громить логистические пункты, склады и объекты ВСУ. Особое «внимание» оказали Киевской области — логистическую инфраструктуру атаковали всю неделю. Под атаку «Гераней» и ракет попали не меньше десятка логистических центров в регионе. Логистика под ударом В логистическом центре «DHL Логистик» в селе Погребы, где ВСУ хранили беспилотники и комплектующие к ним. В Борисполе в логистическом центре «Заммлер склад» находились грузы военного назначения для ВСУ. Помимо этих двух складов, российская армия уничтожила логистику в селе Нерубайское Одесской области. В рамках группового удара по Киевской области российские дроноводы поразили объекты предприятия «Вест Гейт Логистик», где хранили и собирали БПЛА самолетного типа большой и средней дальности. Предприятие расположено на Житомирском шоссе, склад занимал площадь около 100 «квадратов».

Фото: РИА «Новости»

Под удар российских войск попал логистический комплекс «Чайка» в Киевской области, где ВСУ хранили комплектующие для беспилотников и другие товары двойного назначения иностранного производства. Расчеты ударных БПЛА «Герань-4 сикер» разнесли логистический центр «Стеллар Джет». Логистический центр «Равен Украина» в Броварах также поразили российские «Герани». ВС России ударили и по логистическому комплексу «ЕКО-Автотехникс», на складах которого хранили и распределяли товары двойного назначения. Комплекс «ФМ Логистик Днепр» близ села Дударков Киевской области, где складировались товары двойного назначения и комплектующие для БПЛА, разгромили 2 сентября. Под удар также попали логистические центры «Эридон» в городе Вишневое под Киевом и в районе Корчеватое в самой столице Украины. В районе Одессы ВС РФ ударили по логистическому складу «Новой почты». В конце недели российские военные атаковали распределительные узлы в районах Николаев и Дачное в Одесской области. Удары нанесли беспилотники «Герань-4 Сикер». Удары по заводам Без «внимания» не остались и украинские заводы. В Днепропетровской области ВС РФ поразили два металлургических предприятия: комбинат «Каметсталь» в Днепродзержинске и Днепровский металлургический завод— крупнейшие поставщики металлопродукции для ВПК Украины. Также российские подразделения поразили электроподстанцию «Николаевская», две площадки хранения и распределения горючего для ВСУ в военном городке Блиставица аэродрома Гостомель, а также логистический центр «Святопетровский», на котором хранилось военное имущество. Отработали орудия наземного базирования и беспилотники большой дальности.

Фото: РИА «Новости»

В Броварах Киевской области российская армия ударила по центру радио- и радиотехнической разведки. В Борисполе ВС РФ поразили завод по изготовлению боеприпасов и взрывчатых веществ «Блэк Аммо». Локомотивное депо Дарница в Киеве осуществляло ремонт железнодорожных локомотивов, российская армия ударила по нему в середине недели. В Киеве также поразили промышленное предприятие ООО «Файер Пойнт», производящее комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности, а также твердотопливные ускорители. Разгромили промышленное предприятие ООО «Аэробавовна», изготавливающее аэростаты для доставки и обеспечения управления БПЛА. Зачистка котла В конце недели российская армия приступила к зачистке котла под Волчанском в Харьковской области. О ходе операции сообщили российские силовики. По их словам, ВС РФ начали ликвидацию остатков окруженной украинской группировки. Многие боевики ВСУ сдаются в плен, другие пытаются сбежать по лесополосам, бросая военную технику и вооружение, остальных уничтожают на месте. Бои в Волчанском котле становятся интенсивнее.

Фото: РИА «Новости»

На Славянско-Краматорском направлении также образуется котел, куда украинское командование пытается подтянуть дополнительные войска. На «помощь» позвали двух террористов — нацистов из полка «Азов»* Андрея Билецкого** и Дениса Прокопенко. Расчет на то, что эти «звезды» привлекут новые кадры. Котел в этом направлении сужается, в начале недели сообщали, что до Славянска осталось около четырех километров.

…и в море Украинские порты и направляющиеся туда суда также попали под удар российской армии на этой неделе. Ночью 2 сентября российские войска нанесли удары по четырем объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области, обслуживающей порты. В Черном море российская армия била по морским судам. На сухогрузах, как правило, перевозили вооружение и боеприпасы, на контейнеровозах — военно-техническое имущество. Ударные беспилотники и высокоточное оружие воздушного базирования разгромили сухогруз с продукцией военного назначения в порту «Южный». Кроме того, ВС России поразили морское судно типа «сухогруз» в порту «Черноморск» с вооружением иностранного производства, терминал для перекачки топлива и склад с военно-техническим имуществом, предназначенным для ВСУ.

Затишье на три дня В субботу в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Обсуждали пути урегулирования конфликта на Украине. Далее эмиссары Трампа направились в Киев.

Фото: РИА «Новости»