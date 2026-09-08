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    В Минобороны назвали цели ночных ударов по Украине

    Минобороны: ВС России поразили авиабазу «Васильков» и ракетно-агрегатный завод

    Фото: РИА «Новости»

    Российские силы нанесли удары по ряду военных объектов на территории Украины в течение ночи. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    В Киеве российские силы поразили ракетный агрегатно-детальный Киевский радиозавод и ООО «Тримен-Украина», где производили комплектующие для разведывательных и ударных БПЛА.

    Также поражены завод железобетонных конструкций № 1, где изготавливались боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и дальних БПЛА FP-2 компании «Файер Поинт», и предприятие ООО «Элемент ЮА», занимавшееся производством и хранением комплектующих для ударных БПЛА типа «Хорнет».

    Кроме того, под удар попал торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», где осуществлялись сборка и хранение разведывательных БПЛА самолетного типа «Шарк». Поражен также цех сборки беспилотников дальности.

    В Киевской области нанесли удар по предприятию «Боевые птицы Украины» в Белой Церкви, выпускающему беспилотники различного назначения. По данным Минобороны, на этой площадке компания «Варберд Юкрейн» разрабатывала и испытывала беспилотники «Ти-Ар-Икс» с дальностью поражения целей 450 километров.

    В Шкаровке поражен логистический центр «Химтрансагро», использовавшийся для доставки и распределения военных грузов, в том числе комплектующих для БПЛА. В Белой Церкви также повреждения получил логистический центр «Р-Пласт», где производили и хранили боеприпасы для дронов.

    Кроме того, российские силы поразили авиабазу ВСУ «Васильков», склад горюче-смазочных материалов в Борисполе и центр радиотехнической разведки СБУ в Мархалевке.

    В Одессе и Одесской области целями стали цех сборки и склад хранения беспилотных летательных аппаратов. В порту «Черноморск» российские военные поразили морское судно, доставившее горюче-смазочные материалы для обеспечения ВСУ.

    В Одесской области также поражена электроподстанция «Днестровская», обеспечивающая функционирование украинских портов.