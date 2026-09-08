В Минобороны назвали цели ночных ударов по Украине

Российские силы нанесли удары по ряду военных объектов на территории Украины в течение ночи. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В Киеве российские силы поразили ракетный агрегатно-детальный Киевский радиозавод и ООО «Тримен-Украина», где производили комплектующие для разведывательных и ударных БПЛА.

Также поражены завод железобетонных конструкций № 1, где изготавливались боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и дальних БПЛА FP-2 компании «Файер Поинт», и предприятие ООО «Элемент ЮА», занимавшееся производством и хранением комплектующих для ударных БПЛА типа «Хорнет».

Кроме того, под удар попал торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», где осуществлялись сборка и хранение разведывательных БПЛА самолетного типа «Шарк». Поражен также цех сборки беспилотников дальности.

В Киевской области нанесли удар по предприятию «Боевые птицы Украины» в Белой Церкви, выпускающему беспилотники различного назначения. По данным Минобороны, на этой площадке компания «Варберд Юкрейн» разрабатывала и испытывала беспилотники «Ти-Ар-Икс» с дальностью поражения целей 450 километров.

В Шкаровке поражен логистический центр «Химтрансагро», использовавшийся для доставки и распределения военных грузов, в том числе комплектующих для БПЛА. В Белой Церкви также повреждения получил логистический центр «Р-Пласт», где производили и хранили боеприпасы для дронов.

Кроме того, российские силы поразили авиабазу ВСУ «Васильков», склад горюче-смазочных материалов в Борисполе и центр радиотехнической разведки СБУ в Мархалевке.

В Одессе и Одесской области целями стали цех сборки и склад хранения беспилотных летательных аппаратов. В порту «Черноморск» российские военные поразили морское судно, доставившее горюче-смазочные материалы для обеспечения ВСУ.

В Одесской области также поражена электроподстанция «Днестровская», обеспечивающая функционирование украинских портов.