ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК ВСУ и порту «Черноморск»

Российские военные нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаку произвели высокоточным оружием и ударными БПЛА большой дальности. В ведомстве уточнили, что под удар подпали производства и склады хранения беспилотников и крылатых ракет, а также транспортно-логистические и распределительные центры военных грузов в Киеве и Киевской области.

Кроме того, военные прицельно атаковали порт «Черноморск» в Одесской области, где разгружали военные грузы для Вооруженных сил Украины. Поражен танкер с горюче-смазочными материалами.

За минувшие сутки бойцы «Южной» группировки войск ликвидировали 53 беспилотника, 60 антенн связи и 36 пунктов управления дронами ВСУ в зоне специальной военной операции. Также за это время противник потерял более 200 военнослужащих.