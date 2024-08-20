ВС России остановили продвижение ВСУ в Суджанском районе

Алаудинов заявил об остановке продвижения ВСУ в Суджанском районе

Фото: РИА «Новости»

Российские войска остановили наступление украинских боевиков в Суджанском районе Курской области. Об этом РИА «Новости» заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Ранее он рассказал, что ВСУ во время рейдов в Курскую область прятались в детском доме и использовали детей в качестве живого щита. Боевики селились на первом этаже, а на второй загоняли несовершеннолетних и преподавателей.

Командир спецназа «Ахмат» добавил, что получал фотографии с расстрелянными жителями Курской области. По его словам, их убили украинские националисты.

В Сети также появились снимки, доказывающие присутствие в Курской области американской частной военной компании Forward Observation Group. На опубликованных фото военные позировали около бронеавтомобиля.

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