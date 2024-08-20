Алаудинов рассказал о фотографиях с расстрелянными мирными жителями Курской области

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем обращении в Telegram-канале рассказал, что получил много фотографий с погибшими мирными жителями Курской области. Они были расстреляны в упор украинскими националистами.

«Я получил огромное количество фотографий, на которых я увидел мирных жителей, которые были просто расстреляны в упор, в голову, в затылок», — отметил Алаудинов.

Командир «Ахмата» добавил, что чувствует вину, что не смог защитить мирных жителей. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее Алаудинов призвал россиян объединяться для защиты страны. На Россию напал враг, и те, кто хочет защитить свою страну и не прятать глаза, могут заключить военный контракт.