Алаудинов рассказал о фотографиях с расстрелянными мирными жителями Курской области

Алаудинов: на присланных фото расстрелянные в упор мирные жители Курской области

Фото: РИА «Новости»

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем обращении в Telegram-канале рассказал, что получил много фотографий с погибшими мирными жителями Курской области. Они были расстреляны в упор украинскими националистами.

«Я получил огромное количество фотографий, на которых я увидел мирных жителей, которые были просто расстреляны в упор, в голову, в затылок», — отметил Алаудинов.

Командир «Ахмата» добавил, что чувствует вину, что не смог защитить мирных жителей. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее Алаудинов призвал россиян объединяться для защиты страны. На Россию напал враг, и те, кто хочет защитить свою страну и не прятать глаза, могут заключить военный контракт.

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