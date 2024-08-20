Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ во время вылазки в Курскую область заняли первый этаж детского дома, а затем прикрывались его воспитанниками. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

«Зашедшие фашистские формирования находят детский дом и в нем селятся на первом этаже, детей и преподавателей загоняют на второй этаж и из них делают для себя щит», — сказал он.

До этого Алаудинов рассказывал, что большинство пленных украинских боевиков в Курской области взяли около села Мартыновка. По его словам, в самом селе диверсантов ВСУ уже нет, а оставшихся вокруг него военных Украины оперативно обезвреживают.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные потеряли за сутки более 330 боевиков на Курском направлении. При этом общие потери ВСУ на этом участке оценили в 3800 военных, 48 бронетранспортеров, 54 танка, 281 боевую бронемашину и множество другой техники.