Артиллерия и FPV-дроны Южной группировки войск разгромили ВСУ, заблокированные у Кременско-Быстрянского водохранилища. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Благодаря умелым тактическим действиям подразделений Южной группировки войск на одном из важнейших участков обороны в Донецкой Народной Республике в окружение попали украинские неонацисты из состава бригады специального назначения „Азов“* и штурмовой бригады „Лють“ ВСУ», — отметили в оборонном ведомстве.

Сейчас артиллерия и ударные беспилотники завершают уничтожение противника, который отказался сдаться.

Несколько дней назад украинские подразделения попали в ловушку возле Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. Российские войска установили огневой контроль над дорогой в районе Александрово-Калиново. Эта трасса — единственная возможность для ВСУ доставлять солдат и боеприпасы.

Ранее в Синельниковском лесу Харьковской области российская армия окружила группировку украинских боевиков. В результате боевых действий она понесла значительные потери. По данным разведки, более половины личного состава группировки уничтожено.

* «Азов» — нацбатальон, признанный в России террористической организацией.