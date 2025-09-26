Бойцы ВСУ попали в огневое кольцо у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР

Украинские подразделения попали в ловушку возле Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«По сути, боевики ВСУ оказались в ловушке: по флангам давят подразделения российских войск, а с тыла естественной преградой не дает отступить Клебан-Быкское водохранилище», — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что ВС РФ взяли под огневой контроль дорогу в районе Александрово-Калиново. Она является единственной логистической артерией для подвоза личного состава и боеприпасов боевикам ВСУ.

В перехватываемых радиопереговорах и переписках украинские военные возмущались приказами командования и говорили о тяжелом положении.

Силовик отметил, что российские войска перекрыли в этом районе пути отхода ВСУ. Кроме того, Клебан-Быкское водохранилище само по себе является естественной преградой. Риск полного окружения и разгрома позиций ВСУ очень высок.

Ранее российский Генштаб подвел итоги боевых действий за полгода, отметив, что на Александро-Калиновском направлении завершается уничтожение подразделений ВСУ, заблокированных к югу от Клебан-Быкского водохранилища.