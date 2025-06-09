ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ

Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по аэродрому ВСУ в Дубно

В ночь на понедельник Вооруженные силы России нанесли массированный удар оружием большой дальности по одному из аэродромов базирования самолетов ВСУ в районе Дубно Ровненской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что это один из ответных ударов на террористические атаки боевиков киевского режима по российским военным аэродромам.

«Вооруженные силы Российской Федерации сегодня ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому базирования самолетов тактической авиации в районе населенного пункта Дубно Ровненской области», — заявили в Минобороны РФ.

Ранее утром 9 июня стало известно, что ВКС России нанесли удар ракетами Х-22 по острову Змеиный. Целью российских боеголовок могли стать самоподъемные буровые установки.