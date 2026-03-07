ВС России нанесли удар возмездия по предприятиям ВПК Украины

Армия России в ночь на 7 марта нанесла мощный удар по украинским предприятиям ВПК, объектам энергетики и военным аэродромам. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар», — уточнили в оборонном ведомстве.

Цели удара достигли, все объекты поразили.

Ночная атака на Украину 7 марта стала одной из самых мощных за последнее время. Российская армия сначала запустила десятки беспилотников, а затем применила ракеты. «Герани», «Искандеры» и «Калибры» накрыли страну огненным штормом. Ночью воздушная тревога и взрывы звучали в Киевской и других областях Украины.