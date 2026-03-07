Воздушная тревога и взрывы зазвучали в Киеве и ряде других областей Украины

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве вновь прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве снова слышны взрывы», — говорилось в сообщении, опубликованном журналистами.

Кроме столицы, по данным канала, взрывы слышны еще и в Винницкой области.

Украинские телеграм-каналы также подтвердили запуск баллистических ракет на Киев, а также об ударах по Харькову.

«Предварительно зафиксирован удар баллистикой по Киевскому району. Детали уточняем», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог Украины, сигнал звучит в большей части регионов страны, исключая лишь западные области: Черновецкую, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковску и Закарпатье.

