Ночной удар по Украине: «Герани», «Искандеры» и «Калибры» накрыли Киев огненным штормом Россия нанесла массированный удар по Украине, в Киеве и Харькове — взрывы

Ночной удар по Украине 7 марта стал одним из самых мощных за последнее время. Сначала российская армия запустила в небо десятки БПЛА, затем в ход пошли ракеты. Целями стали энергообъекты, снабжающие ВСУ. Подробности — в материале 360.ru.

Ми-8 сгорел как спичка Минувшим вечером управляемая «Герань» уничтожила украинский вертолет Ми-8 в Днепропетровской области. Машина стояла на площадке подскока в чистом поле. Борт противника сгорел как спичка. Ранее ВС России поразили вражеский Ми-24 — он работал в качестве борта ПВО. В результате удара удалось ликвидировать сразу трех членов экипажа, включая кавалера ордена Хмельницкого майора Евгения Галицкого. Пока неизвестно, погиб ли экипаж при поражении Ми-8. Если этот факт подтвердится, значит, ВСУ лишились матерых боевиков.

Украину загнали под землю Прошедшей ночью Вооруженные силы России вначале атаковали десятками БПЛА. А когда враг истощил свою противовоздушную оборону, армия нанесла мощный ракетный удар. Баллистика прилетела по Киеву, целями ракет стали ТЭЦ-6 и ТЭЦ-4. Затем в городе начался сильный пожар — зарево было видно из разных уголков столицы. Жестко прилетело и по Западной Украине, там под удар попали объекты в Черновицкой, Днестровской и Винницкой областях. Ночная атака стала логичным продолжением зимней кампании точечных ударов по критической инфраструктуре и военной логистике ВСУ, отметил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в телеграм-канале.

Подробности атаки на Украину 7 марта Киев и область Здесь целями стали объекты энергетики, железнодорожные узлы, подстанции, распределительные пункты и ремонтные депо. «Для ВПК это давление на киевский кластер ремонтных мощностей, центров управления и логистики, завязанных на столичную энергосистему и железнодорожные хабы», — добавил Коц. Харьковская область ВС России ударили по энергетике, промышленной инфраструктуре и железнодорожным объектам, обеспечивающим подвоз на северо-восточное направление. Это один из ключевых центров ремонта бронетехники и артиллерии на Украине. Перебои с энергией и логистикой напрямую бьют по темпам восстановления техники.

Днепропетровская область Возможными целями здесь стали высоковольтные линии, подстанции, тепловая генерация и узловые станции. Кривой Рог и Днепр — важный промышленный и транзитный узел, от которого зависят маршруты снабжения Донбасса и юга.

Любое проседание по энергии и ж/д здесь сразу отражается на боеприпасах, топливе и ремонтах для передовой. Александр Коц

Донецкое направление На подконтрольной киевскому режиму части удары наносили по энергоузлам и участкам военной логистики в прифронтовой зоне. Задачей армии стало усложнение подвоза боеприпасов и горючего, замедление работы прифронтовых ремонтных площадок и складов, а также создание дополнительных «узких мест» в цепочке от поставок Запада до окопа. Сумская и Черниговская области Под ударом оказались железнодорожная инфраструктура и энергетика, обеспечивающие транзит резервов и техники с севера и из глубины страны. Разрушение этих направлений вынудит ВСУ перегружать другие коридоры, увеличивая время доставки.

Одесская и Николаевская области В Одессе и Николаеве сосредоточена энергетика портового кластера, склады, портовая техника и терминалы. Результатом для ВПК стало сужение морских каналов ввоза топлива, техники, импортных компонентов, падение экспортной выручки, рост стоимости логистики через порты. Запад Украины На западе Украины под ударом оказались железнодорожные узлы, локомотивный парк и ремонтные мощности. Этот регион страны — главный вход для западной помощи. Повреждение станций, подвижного состава и мостов растягивает поставки и заставляет работать на пределе гражданскую и военную логистику.

Эффект таких серий измеряется уже не количеством сбитых или достигших цели ракет за ночь, а деградацией инфраструктуры в целом. Украина вынуждена расходовать ограниченные запасы оборудования, растягивать ремонт, замещать высокотехнологичные решения времянками. Александр Коц

Какое оружие использовали ВС России для удара 7 марта В ночь на 7 марта по Украине ударили «Искандеры», «Герани» и «Калибры», раскрыл подробности телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «В Киеве и Харькове взрывы и пожары после удара баллистических ракет. Зафиксированы запуски ракет „Калибр“ из Черного моря, — сообщают вражеские группы мониторинга. „Герани“ летят в направлении Староконстантинова», — писали авторы поста.

По их данным, после атаки «Гераней» на Одессу прогремели взрывы.

Взрывы, столб огня и дыма после атаки дронов «Герань», которые продолжают налет на объекты противника. Сообщается о серии взрывов и вторичной детонации после поражения цели в порту Одессы. «Операция Z: Военкоры Русской Весны» телеграм-канал

Пожары охватили Киев, Днепропетровскую и Хмельницкую области. «Есть перебои в электроснабжении — энергетики работают над его восстановлением», — пожаловались местные власти. По словам президента Владимира Зеленского, всего на Украину обрушились 29 ракет и 480 БПЛА. Из-за атаки несколько поездов в Ровенской, Винницкой и Житомирской областях поменяли маршруты следования.