ВС России нанесли удар по местам запуска украинских БПЛА дальнего действия

Российские военные нанесли удар по местам запуска украинских беспилотников дальнего действия. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <… > нанесено поражение местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — отметили в оборонном ведомстве.

Также ВС России атаковали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах.

По данным ведомства, всего с начала специальной военной операции уничтожили 954 самолета и вертолета, а также 120 340 БПЛА противника.

Накануне ВС России нанесли удар возмездия по предприятиям ВПК Украины. Армия России атаковала украинские предприятия ВПК, объекты энергетики и военные аэродромы. «Герани», «Искандеры» и «Калибры» накрыли страну огненным штормом. Воздушная тревога и взрывы зазвучали в Киеве и ряде других областей Украины.