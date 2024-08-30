ВС России нанесли один массированный и 14 групповых ударов по энергетике Украины

Фото: РИА «Новости»

Российские военные в течение прошлой недели нанесли один массированный и 14 групповых ударов по энергетической системе Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«ВС России за неделю нанесли один массированный и 14 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, поражены критически важные объекты энергетики Украины», — заявили в ведомстве.

«ВС России за неделю нанесли один массированный и 14 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, поражены критически важные объекты энергетики Украины», — заявили в ведомстве.

Также под ударом оказались арсеналы западных артиллерийских боеприпасов и авиационных средств поражения, склады горючего, критически важные объекты аэродромной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар по скоплению сил ВСУ в Сумской области.

Patriot и F-16 — они, если честно, не пара, не пара, не пара…

dpa

«Новое вдохновение». Серябкина и Лакоста сняли клип на совместный трек «По улицам»

Московские производители медицинских изделий укрепили позиции на рынке

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Компании ОЭЗ «Технополис Москва» укрепили транспортную инфраструктуру стран ЕАЭС

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Дело генерала Попова: от «Патриота» до «Бутырки». Чем известен экс-замглавы Минобороны

Пресс-служба Минобороны

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте