Минобороны: освобождены села Стельмаховка и Синьковка в ЛНР и под Харьковом

Подразделения группировки российских войск «Запад» за минувшую неделю вошли и освободили села Стельмаховка в Луганской Народной Республике и Синьковка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в ходе боев российские военные поразили шесть механизированных бригад противника, а также танковую и аэромобильные группы ВСУ. Кроме того, на месте уничтожены штурмовая бригада националистов, две команды территориальной обороны и бригада специального назначения «Азов»*.

ВСУ за неделю на этом участке проведения специальной военной операции потеряли более 3450 человек личного состава, два танка и 11 боевых бронированных машин.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, полученная ВСУ из Хорватии, 18 самоходных артиллерийских установок и гаубиц, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 18 полевых складов боеприпасов.

Минобороны также отчиталось об освобождении села Новожеланное в Донецкой Народной Республике силами группировки «Центр» и города Константиновка в этом же регионе, куда вошли подразделения Южной группировки войск.

В ведомстве заявили, что оба населенных пункта перешли под контроль российских сил после активных боевых действий.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.