Российские войска нанесли удар по скоплению сил ВСУ в Сумской области

ВС России нанесли удар по скоплению военных и техники ВСУ в Сумской области

Российская военная авиация нанесла удары по скоплению резервов 10 бригад ВСУ в 11 районах Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов в районе населенных пунктов Фотовиж, Сумы, Павловка, Покровка, Пустогород, Первомайское, Мартыновка, Катериновка, Глухов, Бачевск и Белополье Сумской области», — заявили в ведомстве.

Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что ВСУ лишились почти 8000 человек живой силы в боях в Курской области, причем 380 пришлись на прошлые сутки.

Пленный украинский боевик сообщал, что командиры подразделений до последнего скрывали, что бойцы направляются в Курскую область. Из-за крупных потерь командование перебрасывает военнослужащих из других бригад, в частности, из Сумской области.